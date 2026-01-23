TITRES DU CANADA-Le TSX atteint un niveau record alors que l'or s'approche du seuil des 5 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

TSX en hausse de 0,4 % à 33 144,98

*

Éclipse le record de clôture de lundi

*

Le groupe des matériaux ajoute 1,7 % alors que l'or atteint un niveau record

*

Bausch Health chute de 11 % après l'échec d'un essai clinique de phase tardive

(Mise à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a atteint un niveau record vendredi, les investisseurs ayant fait abstraction de l'incertitude géopolitique récente, et la flambée des prix des matières premières a stimulé les actions du secteur des ressources.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 142,28 points, soit 0,4 %, à 33 144,98, éclipsant le record de clôture de lundi. Pour la semaine, l'indice était en hausse de 0,3 %, malgré une forte baisse mardi, liée à la menace de nouveaux tarifs douaniers américains sur les produits en provenance d'Europe.

"Peu de marchés ont été plus à même d'ignorer le bruit que le marché boursier canadien", a déclaré Doug Porter, économiste en chef de BMO Marchés des Capitaux, dans une note. "La dernière flambée des prix des métaux a soutenu les matériaux, aidés par la flambée du gaz et le raffermissement du pétrole brut."

Le groupe des matériaux, qui comprend les actions des mines de métaux, a augmenté de 1,7%. Les prix de l'argent XAG= ont dépassé les 100 dollars l'once pour la première fois, tandis que l'or XAU= a atteint un nouveau record en route vers les 5 000 dollars l'once, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs refuges.

Les efforts de Barrick Mining ABX.TO pour se séparer de ses actifs nord-américains dépendront de son partenaire de coentreprise Newmont, selon des documents vus par Reuters et d'anciens cadres de Barrick qui témoignent d'un revirement de situation pour deux sociétés minières mondiales. Les actions de Barrick ont augmenté de 3,1 %. Le prix du pétrole CLc1 a également augmenté, s'établissant en hausse de 2,9% à 61,07 dollars le baril, après que le président américain Donald Trump a renouvelé ses menaces contre le principal producteur du Moyen-Orient, l'Iran, suscitant des craintes d'une action militaire qui pourrait perturber les approvisionnements.

Les valeurs énergétiques .SPTTEN ont gagné 1,2% et les valeurs technologiques .SPTTTK ont progressé de 1,4%. Ce dernier mettait fin à une série de huit jours consécutifs de baisse. Quatre des dix principaux secteurs de l'indice ont terminé en baisse, dont les valeurs industrielles .GSPTTIN , qui ont perdu 0,7%, et les soins de santé. Le secteur de la santé .GSPTTHC a terminé en baisse de 2,8%, les actions de Bausch Health BHC.TO ayant chuté de 11% après que le traitement du dysfonctionnement cérébral du fabricant de médicaments ait échoué aux essais cliniques de phase tardive.