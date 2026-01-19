TITRES DU CANADA-Le TSX affiche un record, la demande de valeurs refuges stimulant l'or

Le TSX termine en hausse de 0,2 % à 33 090,96

L'IPC augmente de 2,4 % d'une année à l'autre

Le groupe des matériaux gagne 2,2 % alors que l'or atteint un niveau record

Le secteur de la technologie termine en baisse de 1,3 %

Le principal indice boursier du Canada a atteint un nouveau record lundi, les actions des sociétés minières ayant bénéficié de la demande d'or en tant que valeur refuge et les données sur l'inflation nationale ayant soutenu les attentes de la Banque du Canada qui maintiendra son statu quo lors d'une prochaine décision sur les taux d'intérêt.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 50,41 points, soit 0,2 %, à 33 090,96, éclipsant le record de clôture de vendredi. Les volumes de transactions ont été plus faibles que d'habitude, les marchés américains étant fermés pour la journée Martin Luther King Jr.

Les actions mondiales ont chuté et le dollar américain s'est affaibli par rapport au yen et au franc suisse, qui sont des valeurs sûres, après que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les marchandises importées des pays européens qui s'opposent à son projet de rachat du Groenland.

Le Canada étudie la possibilité d'envoyer un petit contingent de troupes au Groenland pour participer aux exercices militaires de l'Otan, a déclaré une source directement au fait du dossier.

"Avec des marchés proches de leurs plus hauts niveaux historiques, il n'est pas surprenant de voir de temps en temps de la volatilité lorsque des risques émergent", a déclaré Josh Sheluk, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management.

Les prix à la consommation au Canada ont augmenté plus rapidement que prévu de 2,4 % d'une année sur l'autre en décembre, en grande partie en raison de l'effet de base de l'allègement de la taxe de vente de l'année précédente, mais les mesures de l'inflation de base, étroitement surveillées, se sont refroidies pour le troisième mois consécutif.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Canada laisse son taux d'intérêt de référence inchangé à 2,25 %, son plus bas niveau depuis trois ans, la semaine prochaine.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a augmenté de 2,2%. Le prix de l'or XAU= a grimpé à un niveau record, sous l'effet d'une fuite vers la sécurité.

Le secteur de l'énergie .SPTTEN a également enregistré des gains, avec une hausse de 0,5 %, et le secteur de la consommation de base GSPTTCS a progressé de 0,2 %.

Six des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, notamment celui de la technologie .SPTTTK . Il a baissé de 1,3 % et le secteur financier .SPTTFS , très pondéré, a perdu 0,5 %.