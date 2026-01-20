TITRES DU CANADA-La Bourse de Toronto ouvre en baisse, les menaces de tarifs douaniers de Trump ayant un effet négatif sur le moral des investisseurs

Le principal indice boursier du Canada a ouvert en baisse mardi, alors que les nouvelles menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump contre les alliés européens au sujet du Groenland ont déclenché un sentiment d'aversion au risque mondial.

À 9 h 32 HE, l'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,44 % à 32 945,52 points.