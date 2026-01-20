 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TITRES DU CANADA-La Bourse de Toronto ouvre en baisse, les menaces de tarifs douaniers de Trump ayant un effet négatif sur le moral des investisseurs
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal indice boursier du Canada a ouvert en baisse mardi, alors que les nouvelles menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump contre les alliés européens au sujet du Groenland ont déclenché un sentiment d'aversion au risque mondial.

À 9 h 32 HE, l'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,44 % à 32 945,52 points.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank