Municipales à Paris: Hidalgo finit par apporter son soutien au candidat de la gauche Emmanuel Grégoire

La maire PS de Paris Anna Hidalgo présente ses voeus à l'Hôtel de Ville, le 14 janvier 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Après des mois de silence, la maire socialiste sortante de Paris Anne Hidalgo a fini par apporter un soutien timide au candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire, en annonçant mardi qu'elle voterait aux municipales pour son ancien premier adjoint, avec lequel elle est en froid.

"J'ai toujours dit que je voterais pour la gauche et celui qui conduit la liste, c'est Emmanuel Grégoire", déclare l'édile dans un entretien aux Echos. "Mais attention, une alliance avec La France insoumise, c'est sans moi. Emmanuel Grégoire le dit clairement", ajoute Anne Hidalgo qui voit dans Jean-Luc Mélenchon "une impasse pour la gauche".

La semaine dernière lors de sa dernière cérémonie voeux à l'Hôtel de ville, au terme de douze ans de mandat, la maire n'avait pas prononcé le nom de celui qui fut son premier adjoint pendant six ans, affirmant être "tenue par la loi à une réserve".

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie (hors LFI) à la mairie de Paris, en campagne dans la capitale le 14 mai 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Son soutien du bout des lèvres intervient après des mois de silence sur la campagne d'Emmanuel Grégoire, tête de liste d'une union de la gauche (écologistes, communistes et ex-Insoumis de L'Après) au scrutin des 15 et 22 mars.

Anne Hidalgo est en froid avec son ancien dauphin, longtemps considéré comme son héritier naturel, qui avait quitté l'Hôtel de ville en 2024 pour devenir député. En annonçant renoncer à briguer un troisième mandat, elle avait désigné le sénateur Rémi Féraud pour lui succéder, déclenchant une primaire fratricide remportée par Emmanuel Grégoire en juin dernier.

Sa détestation était allée jusqu'à dire qu'elle ne soutiendrait pas Emmanuel Grégoire s'il remportait ce vote interne au PS, au motif qu'il ferait "perdre la gauche" aux municipales. Ses propos avaient choqué de nombreux militants.

Dans son entretien aux Echos, Anne Hidalgo "espère" qu'en mars "les Parisiens ne feront pas le choix de Rachida Dati", la candidate de la droite, car il y a "un réel danger qu'elle s'allie avec l'extrême droite" de Sarah Knafo, la candidate de Reconquête.

Elle met aussi en garde contre "la montée des personnalités, comme Rachida Dati, Sarah Knafo ou encore Sophia Chikirou (candidate de LFI) qui manient l'intimidation, les invectives et rabaissent le débat".

"Je rappelle que Rachida Dati va être jugée en septembre 2026 pour corruption et trafic d'influence. Si elle est condamnée, elle pourrait devoir céder sa place", tacle en outre la maire.

La ministre de la Culture doit être jugée pour corruption et trafic d'influence, soupçonnée d'avoir indûment perçu 900.000 euros entre 2010 et 2012 d'une filiale de l'alliance Renault-Nissan quand Carlos Ghosn en était le PDG alors qu'elle était eurodéputée. Des charges qu'elle conteste.

"Moi, je n'ai pas de procès", répond Anne Hidalgo au sujet de son voyage polémique à Tahiti en 2023, pour lequel le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête.