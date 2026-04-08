TITRES DU CANADA-L'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran stimule la confiance des investisseurs

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* Les contrats à terme du TSX en hausse de 2,2 %

Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont bondi mercredi, l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ayant soulagé les investisseurs, tandis que les prix de l'or ont atteint un sommet de près de trois semaines.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 étaient en hausse de 2,2% à 5:21 a.m. ET (9:21 a.m. GMT).

* Les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de cessez-le-feu deux heures avant la date limite fixée par le président Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

* L'Iran a déclaré que les négociations avec les États-Unis commenceront le 10 avril à Islamabad, ajoutant que les pourparlers ne signifient pas la fin de la guerre , ont rapporté les médias d'État iraniens.

* Les prix du pétrole ont chuté, les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate américain

CLc1 oscillant autour de 95 dollars le baril. O/R

* L'or au comptant XAU= a augmenté de 2%, tandis que l'argent XAG= a gagné plus de 5%. GOL/

* L'indice boursier de référence .GSPTSE a clôturé à un plus haut de quatre semaines mardi, porté par des gains dans les actions des secteurs de l'énergie et des mines de métaux.

* Les investisseurs évalueront également le compte-rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale, prévu plus tard dans la journée.

* Les résultats trimestriels du distributeur en alimentation North West Company NWC.TO et de l'entreprise de technologie aérospatiale et de défense Firan Technology FTG.TO sont prévus après la cloche.

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