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TITRES DU CANADA-L'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran stimule la confiance des investisseurs
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme du TSX en hausse de 2,2 %

Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont bondi mercredi, l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ayant soulagé les investisseurs, tandis que les prix de l'or ont atteint un sommet de près de trois semaines.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 étaient en hausse de 2,2% à 5:21 a.m. ET (9:21 a.m. GMT).

* Les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de cessez-le-feu deux heures avant la date limite fixée par le président Donald Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

* L'Iran a déclaré que les négociations avec les États-Unis commenceront le 10 avril à Islamabad, ajoutant que les pourparlers ne signifient pas la fin de la guerre , ont rapporté les médias d'État iraniens.

* Les prix du pétrole ont chuté, les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate américain

CLc1 oscillant autour de 95 dollars le baril. O/R

* L'or au comptant XAU= a augmenté de 2%, tandis que l'argent XAG= a gagné plus de 5%. GOL/

* L'indice boursier de référence .GSPTSE a clôturé à un plus haut de quatre semaines mardi, porté par des gains dans les actions des secteurs de l'énergie et des mines de métaux.

* Les investisseurs évalueront également le compte-rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale, prévu plus tard dans la journée.

* Les résultats trimestriels du distributeur en alimentation North West Company NWC.TO et de l'entreprise de technologie aérospatiale et de défense Firan Technology FTG.TO sont prévus après la cloche.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/

CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

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