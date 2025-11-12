Titre-restaurant : un changement réglementaire au Brésil pénalise Edenred et Pluxee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Edenred , société qui commercialise des tickets-restaurants, chutait de plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris après la publication d'un décret réformant le secteur au Brésil, pays qui représente près de 10% de son activité.

Le titre du groupe perdait 5,05% à 20,12 euros vers 15H30 à la Bourse de Paris, après avoir dégringolé de plus de 10% dans les premiers échanges, dans un marché en hausse.

De son côté Pluxee, née d'une scission de l'activité avantages aux salariés de Sodexo début 2024 plongeait de 8,85% à 14,22 euros à la même heure.

Un décret du président brésilien Lula annoncé mardi et publié mercredi, selon Edenred, vise à réformer le Programme d'Alimentation du Travailleur (Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT).

Ce décret prévoit notamment de plafonner les commissions versées par les commerçants aux émetteurs de titres-restaurant et de réduire les délais de remboursement des émetteurs aux fournisseurs, ce qui affectera les fruits du placement de ces flux financiers.

Selon les analystes de Jefferies, le décret prévoit un "plafonnement du taux de commission (...) à 3,6%, contre un taux jusqu'ici non limité" et une "réduction du délai de remboursement à 15 jours (contre 30 actuellement)" ainsi que des mesures censées permettre l'émergence de nouveaux acteurs sur ce marché.

En discussion depuis des mois, cette réforme a pris de court les groupes français spécialisés dans le titre-restaurant avec des mesures qui "divergent de manière significative des discussions menées entre l'association professionnelle (ABBT) et le gouvernement", selon un communiqué de Pluxee.

Côté Edenred, le groupe redoute une baisse "comprise entre 8% et 12%" de son Ebitda organique (excédent brut d'exploitation, indicateur de rentabilité) en 2026, contre une hausse de 2 à 4% prévue précédemment.

La réforme devant prendre effet "au plus tôt d'ici 90 jours", Edenred indique à l'AFP prévoir de déposer un recours "dès cette semaine", qui "pourrait avoir un effet suspensif".

L'activité de titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil a représenté 9,5% du chiffre d’affaires opérationnel mondial d'Edenred en 2024.

Pluxee "envisage d'engager une action en justice, agissant indépendamment et en coordination avec l'ABBT", soulignant que "les mesures annoncées par le gouvernement portent atteinte aux relations commerciales privées et restreignent la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs".

Pluxee "procédera à une analyse approfondie des implications financières potentielles ainsi que du plan de mitigation associé, et communiquera en temps voulu".

Le groupe a réalisé 38% de son chiffre d'affaires opérationnel en 2025 dans la région Amérique latine, dont le Brésil est le plus gros marché.