Tirage de la treizième tranche de 200 obligations convertibles en actions



Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant (« OCABSA »), conclu entre Europlasma S.A et European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGOSF ») en date du 24 juin 2019, la Société annonce qu'elle a procédé ce jour au tirage de la treizième tranche de 200 OCABSA pour un montant nominal de 2.000.000 d'euros.



Ce programme finance les investissements relatifs au développement continu du Groupe notamment en Amérique Latine et en Chine et le besoin en fonds de roulement. Il permet d'assurer l'exécution du plan de redressement par voie de continuation arrêté le 2 août 2019 par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan.