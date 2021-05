Tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés

Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant (« OCABSA »), conclu entre Europlasma S.A et Global Corporate Finance Opportunities 11 en date du 16 avril 2021, la Société annonce qu'elle a procédé ce jour au tirage de 3 tranches de 100 OCABSA chacune, pour un montant nominal total de 3 000 000 d'euros.



Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 M€ sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. À ce titre, les fonds issus de ce deuxième tirage seront notamment alloués à :

- La mise en place de stockeurs supplémentaires dans la zone de préparation de charge de l'usine de traitement des déchets d'amiante, Inertam. Cet investissement permettra d'augmenter la disponibilité de l'usine et donc d'améliorer sensiblement sa productivité.

- La suite des avancées réalisées en Chine dont notamment l'installation du four prototype pour le traitement des déchets d'aluminium afin de donner les moyens nécessaires aux campagnes d'essais dans la perspective de la conversion des nombreuses manifestations d'intérêt en commandes effectives dès le second semestre 2021.