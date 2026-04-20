Tim Cook quitte la direction générale d'Apple

Tim Cook va quitter son poste de directeur général d'Apple AAPL.O et sera remplacé à cette fonction, annonce lundi la marque à la pomme dans un communiqué.

Tim Cook, qui a succédé en 2011 à l'emblématique Steve Jobs, va endosser la fonction de président exécutif d'Apple, dit encore le communiqué.

(version française Nicolas Delame)