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Tim Cook quitte la direction générale d'Apple
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 22:40

Tim Cook va quitter son poste de directeur général d'Apple AAPL.O et sera remplacé à cette fonction, annonce lundi la marque à la pomme dans un communiqué.

Tim Cook, qui a succédé en 2011 à l'emblématique Steve Jobs, va endosser la fonction de président exécutif d'Apple, dit encore le communiqué.

(version française Nicolas Delame)

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