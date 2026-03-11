 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tilman Fertitta en discussions exclusives pour racheter Caesars Entertainment
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 21:56

Le milliardaire américain Tilman Fertitta est en discussions exclusives pour acquérir l'opérateur de casinos Caesars Entertainment pour environ 7 milliards de dollars. Selon des informations du Wall Street Journal, Fertitta aurait surenchéri sur une offre concurrente présentée par Icahn Enterprises, la société d'investissement de Carl Icahn. À la suite de ces révélations, l'action de Caesars Entertainment a progressé de 11,76% sur la séance de ce mercredi.

La société de Fertitta, Fertitta Entertainment, discuterait d'une offre d'environ 34 dollars par action pour le groupe spécialisé dans les casinos et l'hôtellerie. Les négociations restent toutefois en cours et les détails de l'opération n'ont pas été confirmés officiellement.

Selon les sources citées par le Wall Street Journal, aucun accord définitif n'a encore été conclu et les négociations pourraient ne pas aboutir. L'exclusivité accordée à Fertitta indique néanmoins que les discussions se poursuivent à un stade avancé, dans un contexte de consolidation possible dans le secteur des jeux et de l'hôtellerie.

Valeurs associées

CAESR ENTMT
29,0700 USD NASDAQ +11,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank