Tilman Fertitta en discussions exclusives pour racheter Caesars Entertainment
La société de Fertitta, Fertitta Entertainment, discuterait d'une offre d'environ 34 dollars par action pour le groupe spécialisé dans les casinos et l'hôtellerie. Les négociations restent toutefois en cours et les détails de l'opération n'ont pas été confirmés officiellement.
Selon les sources citées par le Wall Street Journal, aucun accord définitif n'a encore été conclu et les négociations pourraient ne pas aboutir. L'exclusivité accordée à Fertitta indique néanmoins que les discussions se poursuivent à un stade avancé, dans un contexte de consolidation possible dans le secteur des jeux et de l'hôtellerie.
Valeurs associées
|29,0700 USD
|NASDAQ
|+11,76%
