TikTok: Trump reporte encore l'échéance, ByteDance évoque des "questions clefs" à résoudre

information fournie par Reuters • 04.04.2025 • 22:16 •

La Bourse de New York a dévissé vendredi pour la deuxième journée consécutive en réaction à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et la riposte annoncée par la Chine. Le S&P 500 a perdu 6,01% à 5.072,05 points, le Dow Jones 5,53% à 38.301,84 et