TikTok et YouTube désactivent 4,7 millions de comptes d'enfants en Indonésie après les restrictions gouvernementales, selon la ministre

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Les plateformes de réseaux sociaux TikTok et YouTube ont désactivé au total environ 4,7 millions de comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans en Indonésie, a déclaré la ministre des Communications du pays, alors que les mesures de restriction sur les réseaux sociaux commençaient à prendre effet.

Voici les détails:

* TikTok, développé par l'entreprise technologique chinoise ByteDance, a désactivé 4,1 millions de comptes, tandis que YouTube, la plateforme vidéo de Google (filiale d'Alphabet), en a désactivé 600 000, a déclaré jeudi soir la ministre des Communications et du Numérique, Meutya Hafid, ajoutant que le ministère souhaitait que d'autres suivent cet exemple.

* Aucune des deux entreprises n’a immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* En mars, l’Indonésie a publié un règlement exigeant que les entreprises de réseaux sociaux dont les plateformes sont jugées à haut risque désactivent les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans; parmi celles concernées figurent jusqu’à présent X, Instagram (propriété de Meta) et la plateforme de jeux vidéo Roblox.

* "Nous ne nous contentons pas de retarder l’accès des enfants, nous voulons également que les plateformes modifient leurs pratiques", a déclaré Meutya jeudi, ajoutant que le ministère examinait actuellement les rapports d’auto-évaluation fournis par les entreprises.

* Les restrictions indonésiennes, qui, selon le gouvernement, visent à réduire les risques de cyberharcèlement et de dépendance, font suite à une interdiction prononcée l’année dernière en Australie en raison des inquiétudes concernant les dangers potentiels que représentent les réseaux sociauxpour la santé mentale des jeunes.

* L’expérience pionnière menée en Australie est suivie de près, et des pays du monde entier cherchent à l’imiter face aux inquiétudes concernant la santé mentale et physique des mineurs.

* La Grande-Bretagne a annoncé ce mois-ci son intention d’imposer des restrictions plus larges , qui incluront les plateformes de jeux vidéo et de diffusion en direct.