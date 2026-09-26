TikTok conclut un premier accord à l'amiable avec un État concernant des allégations relatives à la sécurité des adolescents et accepte d'imposer des restrictions d'utilisation

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(Correction de la mise en forme des puces; aucun changement dans le corps du texte)

* L'accord limite le temps passé par les adolescents de l'Alabama sur l'application

* L'accord subordonne le versement intégral de l'indemnité aux mesures prises par 40 États

* Cet accord s'inscrit dans la lignée des règlements à l'amiable conclus par TikTok concernant la santé mentale des adolescents

par Diana Novak Jones

L'Alabama a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec TikTok et sa société mère chinoise, ByteDance, qui impose à la plateforme de réseaux sociaux de mettre en place de nouvelles limites d'utilisation et des mesures renforcées de vérification de l'âge pour les utilisateurs de l'État, mettant ainsi fin aux accusations selon lesquelles la plateforme mettait les enfants en danger et induisait les consommateurs en erreur quant à sa sécurité.

Cet accord, conclu quelques jours avant le début d’un procès prévu, impose à TikTok de mettre en œuvre des changements pour les adolescents de l’Alabama, notamment une limite quotidienne de deux heures d’utilisation, des pauses après 15 minutes d’utilisation et des contrôles d’âge plus stricts.

TikTok versera à l’Alabama au moins 100 millions de dollars dans le cadre de cet accord, mais le montant versé à l’État pourrait atteindre 300 millions de dollars si 40 autres procureurs généraux signent des accords similaires avec l’entreprise dans un délai déterminé, selon les termes de l’accord.

“Cela s'inscrit dans le prolongement de notre engagement et de notre objectif principal, qui consistent à améliorer en permanence nos outils de sécurité déjà robustes afin de protéger les adolescents”, a déclaré dans un communiqué un porte-parole des activités américaines de TikTok.

Cet accord marque le premier règlement à l’amiable conclu par TikTok avec un État dans le cadre du vaste litige portant sur l’impact des réseaux sociaux sur le bien-être des adolescents. Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, avait poursuivi l’entreprise en justice l’année dernière, et au moins 27 autres États ainsi que Washington, D.C., ont intenté des poursuites similaires.

“C’est un grand jour pour les parents de l’Alabama”, a déclaré Steve Marshall en annonçant l’accord.

Le procès, dont le début était prévu lundi devant le tribunal d’État de Montgomery et qui devait durer deux à trois semaines, était censé offrir un aperçu rare du fonctionnement interne de TikTok, qui a réglé à l’amiable des affaires précédentes devant faire l’objet d’un procèset s’est efforcé de ne pas divulguer au public les détails de son fonctionnement.

L’Alabama avait affirmé que le flux incessant de vidéos de TikTok en faisait la plateforme de réseaux sociaux la plus addictive et que son algorithme poussait les jeunes utilisateurs vers des contenus de plus en plus intenses liés à la violence et à l’automutilation, contribuant ainsi à une crise de santé mentale chez les adolescents et provoquant une “explosion” du nombre de visites aux urgences pour automutilation dans l’État.

La plainte reprochait à TikTok d’avoir faussement affirmé qu’il limitait l’accès aux contenus sexuels et violents pour les jeunes utilisateurs afin que son application soit classée comme sûre pour les adolescents dans les boutiques d’applications gérées par Google, Apple et Microsoft et d’avoir induit les utilisateurs en erreur concernant l’accès du gouvernement chinois aux données des utilisateurs américains.

TikTok a déclaré avoir conçu sa plateforme en faisant de la sécurité des adolescents une priorité absolue et a fait valoir que l’article 230 de la loi fédérale sur la décence dans les communications (Communications Decency Act) protège les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs.

DOCUMENTS EXPURGÉS, DOSSIERS SOUS SCELLÉS

Outre les poursuites engagées par les États, TikTok fait face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par des particuliers, des districts scolaires et des municipalités concernant son impact présumé sur la santé mentale des jeunes utilisateurs. Meta Platforms META.O , Snap Inc SNAP.N et YouTube d’Alphabet GOOGL.O sont également défendeurs dans bon nombre de ces affaires.

Avec l’accord conclu en Alabama, TikTok a réglé toutes les affaires sélectionnées pour être jugées à son encontre, y compris les plaintes déposées par cinq jeunes et un district scolaire du Kentucky .

La plainte déposée en Alabama affirmait que TikTok demandait aux utilisateurs de déclarer eux-mêmes leur âge, mais qu’elle leur permettait également de contourner ses questions sur leur âge en visionnant des vidéos sans créer de compte, ce qui permettait tout de même à l’entreprise de collecter des données sur leurs habitudes de visionnage. L’absence de restriction d’âge efficace rend totalement inutile une fonctionnalité telle que le “mode enfants”, qui sélectionne du contenu adapté aux jeunes utilisateurs, selon la plainte.

L’État a également affirmé que la plateforme enferme les enfants dans ce qu’on appelle des “bulles de filtrage”, leur proposant des contenus de plus en plus intenses sur des sujets qui captent leur attention, y compris des contenus violents ou préjudiciables.

Le mois dernier, Meta a conclu un accord global de 17,1 milliards de dollars avec 47 États, Washington, D.C. et des territoires américains. Meta, qui n’a pas reconnu avoir commis de faute, a accepté d’apporter des modifications à l’accès des adolescents à Instagram et Facebook dans le cadre de cet accord et a subordonné le versement de 5 milliards de dollars à l’adoption de ces conditions par TikTok, Snap et YouTube. TikTok ne s’est pas exprimé publiquement au sujet de cet accord.

À l’instar de l’accord conclu avec Meta, l’accord entre l’Alabama et TikTok obligerait l’entreprise à adopter des restrictions supplémentaires si ses concurrents Snap, Google et Meta procédaient à des changements similaires.

Selon le dossier, ces mesures pourraient limiter davantage le temps passé par les adolescents sur les applications de réseaux sociaux et restreindre l’accès pendant la nuit.

Bien que cet accord ne s’applique qu’en Alabama, des changements majeurs sur les plateformes pourraient s’avérer difficiles à mettre en œuvre État par État.