TikTok conclut un accord pour la création d'une nouvelle coentreprise aux États-Unis afin d'éviter l'interdiction américaine
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 05:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La coentreprise, majoritairement détenue par des Américains, sécurisera les données

*

Oracle, Silver Lake et MGX détiennent chacun 15 % de la coentreprise TikTok USDS

*

ByteDance conserve 19,9 % des parts

(Ajout de la déclaration de Trump dans les paragraphes 4-5) par David Shepardson

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a déclaré jeudi avoir finalisé un accord pour établir une coentreprise majoritairement américaine qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction américaine de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains. Cet accord est une étape importante pour l'entreprise de médias sociaux après des années de batailles qui ont commencé en août 2020 lorsque le président Donald Trump a tenté d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale.

Par la suite, Trump a choisi de ne pas appliquer une loi adoptée en avril 2024 obligeant ByteDance à vendre ses actifs américains avant le mois de janvier suivant, sous peine d'interdiction - une mesure confirmée par la Cour suprême .

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécurisera les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité. L'entreprise n'a divulgué que peu de détails sur la cession.

Trump a salué l'accord dans un message sur les réseaux sociaux, déclarant que TikTok "appartiendra désormais à un groupe de grands patriotes et investisseurs américains, les plus grands du monde".

Il a remercié le président chinois Xi Jinping "d'avoir travaillé avec nous et, en fin de compte, d'avoir approuvé l'accord. Il aurait pu aller dans l'autre sens, mais ne l'a pas fait, et sa décision est appréciée".

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %.

Les trois investisseurs dirigeants de TikTok USDS JV - le géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake SILAK.UL et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi - détiendront chacun 15 %.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que les gouvernements américain et chinois avaient approuvé l'accord. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'année dernière, Trump a déclaré que l'accord répondait aux exigences de désinvestissement prévues par la loi de 2024. En septembre, la Maison-Blanche a déclaré que l'entreprise exploiterait l'application américaine de TikTok. Les parties intéressées doivent encore divulguer des éléments de l'accord, tels que les relations commerciales entre l'entreprise et ByteDance.

Le président a plus de 16 millions d'adeptes sur son compte TikTok personnel et a crédité l'application de l'avoir aidé à se faire réélire. Le 22 décembre, il a reçu un document de TikTok vantant sa popularité sur l'application, comme l'a montré une photo publiée ce mois-ci par le New York Times. La Maison Blanche a également ouvert un compte TikTok officiel en août.

TikTok a déclaré que les investisseurs de l'entreprise comprennent Dell Family Office - la société d'investissement de Michael Dell, fondateur de Dell Technologies DELL.N - ainsi que Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI et NJJ Capital.

Adam Presser et Will Farrell, anciens dirigeants de TikTok USDS, ont été nommés respectivement directeur général et responsable de la sécurité.

Le directeur général de TikTok, Shou Chew, a également été nommé au conseil d'administration de l'entreprise; il dirige les activités et la stratégie mondiales de TikTok.

L'entreprise entraînera, testera et mettra à jour l'algorithme de recommandation de contenu de TikTok en utilisant les données des utilisateurs américains, et l'algorithme sera sécurisé dans le nuage d'Oracle aux États-Unis, a déclaré TikTok.

En septembre, Reuters a rapporté, citant des sources, que ByteDance conserverait la propriété des opérations commerciales de TikTok aux États-Unis, mais céderait le contrôle des données, du contenu et de l'algorithme de l'application à l'entreprise.

L'entreprise assurera les opérations de back-end pour la société américaine et gérera les données des utilisateurs américains ainsi que l'algorithme, ont indiqué des sources à l'époque. Elles ont précisé qu'une division distincte détenue à 100 % par ByteDance contrôlerait les opérations commerciales génératrices de revenus, telles que le commerce électronique et la publicité.

La nouvelle entreprise recevra une partie des revenus pour sa technologie et ses services de données, ont ajouté les sources.

