TikTok adopte le code de conduite de l'UE contre les discours haineux

par Foo Yun Chee BRUXELLES, 8 septembre (Reuters) - L'application chinoise de partage vidéos TikTok, propriété de ByteDance, va adopter le code de conduite mis en place par l'Union européenne avec les grandes entreprises du numérique visant à lutter contre les discours de haine sur internet, a annoncé mardi la Commission européenne. Les réseaux sociaux font face à une pression croissante des Etats qui estiment qu'ils ne font pas assez dans la lutte contre les messages haineux et les "fake news" en ligne, qui ont parfois alimentés des attaques racistes. La Commission européenne a lancé en mai 2016 un code de conduite, sur la base du volontariat, avec quatre grandes entreprises technologiques - Facebook FB.O , Microsoft MSFT.O , Twitter TWTR.N et YouTube (filiale d'Alphabet GOOG.O ) - afin d'enrayer la prolifération des discours de haine à caractère raciste et xénophobe en ligne. Les entreprises adhérant à ce code se sont engagées à supprimer rapidement de leurs plates-formes les contenus jugés illicites. Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la transparence, a salué dans un communiqué l'arrivée de TikTok comme nouveau membre d'un groupe où figure également Snap SNAP.N , propriétaire du réseau social snapchat. "C'est bien que TikTok ait adopté ce code", a-t-elle souligné, car le réseau est utilisé par des jeunes particulièrement vulnérables aux abus en ligne et aux discours de haine, a-t-elle ajouté. "Bien sûr, je m'attends à ce que TikTok adhère non seulement aux principes du Code, mais respecte également pleinement le droit européen lorsqu'il opère sur le sol européen", a-t-elle déclaré. "Notre objectif ultime est d'éliminer la haine sur TikTok. Nous avons conscience que cela peut sembler un défi insurmontable car le monde est de plus en plus divisé, mais nous estimons que cela ne doit pas nous empêcher d'essayer", a déclaré dans un communiqué Cormac Keenan, directeur de la sécurité chez TikTok pour la région EMEA. Aux Etats-Unis, Donald Trump a imposé à Bytedance de céder les activités de TikTok en raison d'inquiétudes sur la gestion des données privées de ses utilisateurs. (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

