Tikehau se prépare à faire face au choc conjoncturel

(NEWSManagers.com) - La société de gestion et d' investissement dirigée par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran travaille à la commercialisation de son cinquième fonds de direct lending.

Toutes les sociétés de gestion cotées ont enregistré une fonte de leur cours de Bourse au cours des dernières semaines. Mais elles n' en restent pas moins relativement optimistes, à l' image de Tikehau dont les résultats ont été publiés ce jeudi 19 mars.

La structure fondée par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran a dégagé un résultat net part du groupe de 178,7 millions d' euros en 2019, contre une perte de 107,4 millions un an plus tôt. Une performance imputable à son activité de gestion d' actifs, qui a atteint l' an dernier 58,5 millions d' euros, soit trois fois plus qu' en 2018, ainsi qu' à son activité d' investissement - laquelle ressort à 199 millions d' euros (contre une perte de 113,1 millions en 2018).

Encourageants, ces résultats s' accompagnent d' une augmentation de 17 % des actifs sous gestion de la structure, qui s' élevaient à 25,8 milliards d' euros au 31 décembre 2019, dont 23,6 milliards sur la seule activité de gestion d' actifs (+ 16 %). La hausse de ces montants sous gestion est notamment attribuée à la finalisation du fonds immobilier pan-européen à stratégie " value-added " . Ce dernier, axé sur des investissements dans l' immobilier commercial, les hôtels et la reconversion d' actifs, a atteint 560 millions d' euros en février. Somme à laquelle s' ajoute un mandat de co-investissement de 90 millions signé avec un investisseur institutionnel. Sur l' ensemble de ses fonds, l' asset manager précise disposer d' une capacité d' investissement de 5,2 milliards d' euros, pour " saisir les opportunités que peuvent offrir les dislocations de marché. "

L' agilité du groupe à évoluer dans la tourmente actuelle va être testée grandeur nature au cours des prochains mois. Tikehau s' apprête en effet à repartir sur la route, en s' attaquant à la commercialisation de son cinquième fonds de direct lending. Aucun objectif n' est communiqué, le gérant soulignant qu' un certain attentisme de la part des clients-investisseurs pourrait être de mise. Son fonds de quatrième génération de direct lending avait décroché 2,1 milliards d' euros, il y a un an.

Tikehau prévoit aussi de lancer cette année un fonds d' impact en dette privée ainsi qu' un véhicule de dette privée secondaire, dont l' objectif sera de racheter des parts de fonds de dette à des investisseurs institutionnels cherchant de la liquidité. Nombreuses pourraient être les opportunités dans ce contexte. Enfin, la crise pourrait aussi venir alimenter le flux de deal de l' équipe spécialisée dans les opérations spéciales (incluant les investissements dans des entreprises en difficulté). Le deuxième fonds dédié à cette stratégie est en cours de levée.