Tikehau: lancement d'une offre de rachat d'obligations information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le lancement d'une offre de rachat sur sa souche d'obligations existantes de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,25% par an émises le 14 octobre 2019 et venant à maturité le 14 octobre 2026.



L'offre débutera ce 28 mars et se terminera le 4 avril, ses résultats devant être annoncés le 7 avril. Elle vise à permettre à la société de gestion d'actifs alternatifs de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.



L'offre de rachat permet aux porteurs d'obligations existantes, s'ils le souhaitent, de souscrire à des nouvelles obligations à taux fixe libellées en euros que Tikehau Capital a l'intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché.





