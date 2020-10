Tikehau finalise la composition de son Advisory Board

(NEWSManagers.com) - Tikehau Capital a annoncé qu'il avait finalisé la composition de l' Advisory Board de son activité de gestion d'actifs. Ce comité doit permettre à Tikehau de soutenir sa stratégie et d' accélérer sa croissance dans cette activité. Il est composé de 11 professionnels aux profils variés et internationaux, complémentaires et " couvrant les différents domaines de la gestion de patrimoine et d'actifs, ainsi que le conseil et la recherche académique" . Il conseillera le management de l' activité de gestion d' actifs en matière de stratégie, de développement et de gouvernance. Il apportera également son expérience sur des sujets opérationnels clés relatifs à la distribution, à l'investissement, à la gestion des risques, à l' ESG et à la gestion des ressources humaines, notamment la parité hommes-femmes et la diversité.

Les membres de l' Advisory Board sont les suivants :

Gianluca La Calce, Président directeur général de Siref (Société fiduciaire du groupe Intesa) et Directeur du marketing stratégique et de la coordination des produits, Intesa San Paolo Private Banking (Milan, Italie)

José Cloquell, Directeur Co-Investments and Illiquid Alternatives, Banca March (Madrid, Espagne)

Davide Elli, Head of Multimanager and Alternative Investments,Fideuram Investmenti SGR (Milan, Italie)

Dirk Goergen, Membre du comité exécutif et du conseil d'administration, Responsable de la couverture mondiale et des ventes, DWS (Francfort, Allemagne)

Goh Mui Hong, Directrice exécutive et PDG, Singapore Consortium Investment Management Limited ; ancienne présidente et PDG de ST Asset Management Ltd. (Singapour)

Jason Lamin, Fondateur et PDG de Lenox Park Solutions (Austin, TX, USA)

Lionel Martellini, Directeur de l'EDHEC-Risk Institute et professeur de finance à l'EDHEC Business School (Nice, France)

Juan Antonio Roche Gonzalez, Membre du comité exécutif de Banca March et responsable de l'offre produits (Madrid, Espagne)

Bruno de Saint Florent, Associé chez Monitor Deloitte en charge des services financiers (Paris, France); et précédemment associé chez Oliver Wyman et Managing Director au Boston Consulting Group

Natacha Valla, Doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po et ancienne directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne (Paris, France)

Rob Williams, Directeur, Temasek ; et membre du Temasek Investment Group ; membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés du portefeuille de Temasek (London, UK)