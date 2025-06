Tikehau: en négociations pour acquérir ScioTeq information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de ScioTeq, groupe belge spécialisé dans la conception et la fabrication d'écrans durcis et d'ordinateurs embarqués pour les environnements les plus exigeants.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de capital-investissement dédiée à l'aéronautique et à la défense, qui vise à soutenir la croissance, la modernisation et la transmission d'entreprises industrielles à forte valeur ajoutée.



Par ailleurs, Tikehau Capital lance un fonds de capital-investissement consacré aux entreprises de sécurité, de défense et de souveraineté, accessible en assurance-vie, en partenariat avec Société Générale Assurances, CNP Assurances et le groupe CARAC.



Doté de 150 millions d'euros, et structuré principalement autour de stratégies de capital-investissement - et de manière plus minoritaire de dette privée - ce fonds sera accessible en unités de comptes au sein de contrats d'assurance-vie.





