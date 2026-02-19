Tikehau Capital vise une marge de core FRE à 45-50% d'ici 2029

Tikehau Capital SCA TKOO.PA :

* REVUE STRATÉGIQUE DE TIKEHAU

* VISE À ACCÉLÉRER LA GÉNÉRATION DE PROFITABILITÉ DE SA PLATEFORME DE GESTION D'ACTIFS

* PERSPECTIVES: UNE COLLECTE NETTE CUMULÉE EXCÉDANT 34 MDSEUR SUR LA PÉRIODE 2026-2029

* PERSPECTIVES: UNE MARGE DE CORE FRE ATTEIGNANT 45-50% D'ICI À 2029 (CONTRE 41% EN 2025)

* RESTE ENGAGÉ À MAINTENIR SA NOTATION INVESTMENT GRADE

* RESTE ENGAGÉ À : DISTRIBUER PLUS DE 80% DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À SES ACTIONNAIRES

