Tempête Pedro: difficultés de circulation sur l'A9, A61 et l'A62, annonce le ministre

Des difficultés de circulation sont à prevoir sur des routes de France avec l'arrivée de la tempête Pedro ( AFP / Damien MEYER )

L'arrivée de la tempête Pedro et des intempéries qui l'accompagnent jeudi crée des difficultés de circulation, en particulier sur l'A9, l'A61 et l'A62, a indiqué jeudi le ministre des transports Philippe Tabarot sur TF1.

"La tempête Pedro arrive après la tempête Nils qui a déjà fait beaucoup de dégâts avec beaucoup de crues et ce deuxième épisode qui arrive très proche du premier va probablement avoir des conséquences dans la vie des habitants de l'ouest de notre pays" a indiqué M. Tabarot.

Il souligne "encore des difficultés" de circulation, "sur l'A9 très probablement", qui relie Orange à Perpignan, "l'A61 (Toulouse-Narbonne), et l'A62 (Toulouse-Bordeaux)".

"Je rappelle à cette occasion qu'il est très dangereux de prendre son véhicule quand il y a, ne serait-ce que quelques centimètres d'eau, il faut vraiment appeler nos concitoyens à la plus grande vigilance, à suivre les informations qui sont données par les préfectures" a-t-il ajouté.

Jeudi, le ministre doit se rendre dans le Maine-et-Loire à la rencontre des habitants, des forces de secours et des élus du territoire touchés par les crues. Il rencontrera notamment le maire d'Angers Christophe Béchu et des responsables de SNCF Réseau pour évaluer l'impact des inondations sur les infrastructures et le réseau ferroviaire.

Il effectuera son déplacement avec la ministre de l'aménagement du territoire Françoise Gatel, qui elle se rendra aux Ponts-de-Cé, commune particulièrement touchée par les intempéries, a indiqué un communiqué commun aux deux ministères.

Sans faire de lien avec les conditions météorologiques et les intempéries, Bison Futé a par ailleurs averti mercredi que ce week-end allait être particulièrement chargé sur les routes de France, étant donné qu'il marque le début de la première semaine des vacances scolaires pour une zone (C), de la seconde semaine pour une deuxième zone (B), et de la fin des congés pour la troisième (zone A).

Ce week-end est aussi le début des vacances pour la zone nord des Pays-Bas et pour le Luxembourg.

L'organisme a averti qu'il attendait une "circulation particulièrement dense en Bourgogne, dans l'Est et en région Auvergne-Rhône-Alpes", avec des difficultés dès vendredi dans le sens des départs en Ile-de-France notamment.

Côté ferroviaire, la SNCF indique sur son site jeudi qu'en raison du passage de la tempête Pedro et des "importantes pluies et inondations qu'elle cause" dans l'ouest et le sud-ouest du pays, le trafic serait perturbé au sud de Bordeaux avec des limitations de vitesse ou de parcours ainsi que des suppressions pour les TVG Inoui Ouigo et les trains Intercités.

La SNCF prévenait également mercredi soir que le trafic serait perturbé entre Nantes et Angers jusqu'à jeudi compris en raison des aléas météorologiques.