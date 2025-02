Tikehau Capital: succès pour la dernière levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - La société de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital a annoncé mardi avoir bouclé le financement de la troisième génération de sa stratégie dite d''opportunités spéciales', à hauteur de 1,2 milliard d'euros, un montant supérieur à l'objectif initialement visé.



Cette levée de fonds comprend celle de Tikehau Special Opportunities III (TSO III), son fonds 'flagship' (amiral) en la matière, qui réalise ainsi son 'closing' final, ainsi que celles d'autres véhicules de co-investissements dédiés.



Lancé en 2023, le fonds TSO III dispose d'un mandat d'investissement flexible, visant notamment des actifs sur les marchés du crédit primaires et secondaires en Europe.



Géré par une équipe dédiée de 14 spécialistes du crédit, du 'private equity', de l'immobilier et des marchés de capitaux, il cherche à identifier des opportunités offrant un profil risque/rendement 'asymétrique'.



A ce jour, le fonds a investi dans 13 entreprises, soit l'équivalent de 55% de son capital à travers des investissements réalisés, avec déjà une première sortie finalisée.



A ce jour, les performances du fonds - qui a attiré une base d'investisseurs mondiale et diversifiée, incluant fonds de pension, assureurs, 'family offices' et fonds souverains - ont dépassé les objectifs.



Dans un communiqué, Tikehau explique que le succès de sa dernière levée de fonds s'explique notamment par son ancrage croissant au Moyen-Orient, où il dit rencontrer un intérêt grandissant de la part des investisseurs.





