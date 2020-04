Tikehau Capital se lance dans les fonds ELTIF

(NEWSManagers.com) - L' Espagne a dévoilé début avril un plan national sur l' énergie et le climat à visée 2030. Simple coïncidence avec le lancement, jeudi, par la société Tikehau Capital de son premier fonds européen d' investissement de long terme (ELTIF) de private equity avec le groupe espagnol Banca March.

Ce véhicule, qui investit dans des entreprises non cotées et des PME cotées focalisées sur la transition énergétique, va être distribué auprès de la clientèle privée de Banca March, qui dispose de l' exclusivité en Espagne. Le fonds peut être " passeporté" dans d' autres pays, indique Thomas Friedberger, directeur général de Tikehau Capital. " Il faut d' abord trouver un partenaire distributeur pour qui la relation private equity-transition énergétique est une priorité, et qui comprenne notre stratégie. De plus, nous explorons la possibilité de lancer des fonds ELTIF sur d' autres stratégies" , ajoute-t-il.

Le fonds, d' une maturité de 10 ans, sera co-investi avec le fonds T2 lancé en 2018 en partenariat avec Total, dont la période de levée sera clôturée courant 2020. " Il s' agira des mêmes actifs. Les sujets d' investissement responsable/ESG touchent de plus en plus les investisseurs particuliers. Cependant, l' offre private equity ESG qui permet d' investir le capital pour déployer l' infrastructure demeure marginale, comparée au développement des fonds d' infrastructure ou d' obligations vertes" , observe Thomas Friedberger.

Le fonds ELTIF lancé avec Banca March repose sur un triple pilier. A savoir la génération d' énergies renouvelables, la mobilité bas carbone lié au transport et l' efficience énergétique. Par exemple, Tikehau Capital a investi dans Green Yellow qui installe des infrastructures permettant la production d' énergie solaire sur les toits de commerces. " Nous investissons dans les sociétés dont la technologie a déjà été testée et brevetée. Les montants des transactions sont compris entre 25 et 75 millions d' euros. Ce sont des participations plutôt minoritaires et nous investissons uniquement en Europe" , précise Thomas Friedberger.

Tikehau Capital estime que le monde post-Covid sera en ligne avec la mégatendance de la transition énergétique. " La pandémie ralentit un peu le flux d'opérations et les multiples de valorisation vont se réajuster. Mais notre pipeline de transactions demeure assez fourni, la transition énergétique est l' un des rares secteurs où la croissance se poursuit à un rythme soutenu" , conclut le directeur général de la firme.