Tikehau Capital présente son premier fonds ELTIF 2.0 de dette privée semi-liquide

(AOF) - Tikehau Capital annonce le lancement de Tikehau European Private Credit (TEPC), son premier fonds de dette privée semiliquide destiné aux investisseurs privés accessible hors assurance-vie française. Labellisé ELTIF 2.0, ce fonds financera la croissance d’un large éventail d’entreprises européennes profitables de taille intermédiaire. TEPC est le premier fonds semi liquide de dette privée de Tikehau Capital, commercialisé hors assurance vie française.

Structuré sous la forme d'une SICAV luxembourgeoise, ce véhicule perpétuel s'adresse à une clientèle d'investisseurs intermédiés via des banques, des cabinets de gestion de patrimoine, des family offices et des sociétés de gestion. Disponible dès 40 000 euros, TEPC sera principalement distribué en Europe à des investisseurs professionnels et non-professionnels (personnes physiques et morales).

Le fonds co-investira aux côtés des véhicules institutionnels de crédit de Tikehau Capital, qui a investi près de 70 millions d'euros de son propre bilan dans le véhicule.