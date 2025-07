Tikehau Capital: premier fonds de continuation pour Egis information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le lancement du premier fonds de continuation dédié à sa société Egis, par une levée de fonds de plus d'un milliard d'euros, avec le soutien d'un consortium Apollo S3 / ADIA et de Neuberger Berman en tant que co-lead investors.



Egis conçoit, développe et exploite des infrastructures et des bâtiments intelligents, répondant aux défis du changement climatique. Tikehau Capital a initialement acquis une position de contrôle dans Egis auprès de la Caisse des Dépôts en janvier 2022.



La levée de fonds vise à accompagner la prochaine phase de croissance d'Egis, dont l'objectif est de doubler de taille d'ici 2028 et de consolider sa position de leader mondial dans la décarbonation des transports, des villes et de l'énergie.



Le véhicule de continuation bénéficie également d'engagements de souscription supplémentaires destinés à financer de futures augmentations de capital, assurant à Egis les moyens nécessaires pour poursuivre sa stratégie de croissance externe.





