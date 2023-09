Tikehau Capital place avec succès une nouvelle émission obligataire durable de 300 millions d'euros

(AOF) - Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, annonce avoir réalisé avec succès le placement d’une nouvelle émission obligataire durable d’un montant de 300 millions d’euros à échéance mars 2030. Cette émission d'obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 6,625%. Cette opération reflète la qualité du crédit de Tikehau Capital, comme en témoigne la forte demande des investisseurs.

Nettement sursouscrite, l'émission a été placée auprès d'une base diversifiée de plus de 60 investisseurs et a été souscrite par plus de 80% d'investisseurs internationaux.