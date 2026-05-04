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Tikehau Capital parachève sa fusion avec Sofidy
information fournie par AOF 04/05/2026 à 15:27

(AOF) - Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, annonce la finalisation du rapprochement de Sofidy au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d’actifs. Ce rapprochement consolide les capacités de la plateforme grâce à une approche commune et à des synergies accrues sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’origination à la gestion d’actifs et de fonds. Les stratégies d’investissement immobilier de Tikehau Capital seront désormais déployées de manière coordonnée, en s’appuyant sur les réseaux historiques des deux entités en Europe et en Amérique du Nord.

La nouvelle organisation réunit des expertises complémentaires en investissement, gestion d'actifs, gestion de fonds, distribution et service client, au sein d'un ensemble plus robuste, plus diversifié et présent sur plusieurs géographies.

Sofidy est conservée comme marque de Tikehau Capital, afin de porter son expertise reconnue dans l'épargne immobilière et l'accompagnement de la clientèle privée via des fonds ouverts. Cette intégration s'inscrit dans l'expertise immobilière plus large de Tikehau Capital et permet d'élargir l'offre de solutions d'investissement proposée aux clients particuliers comme institutionnels.

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