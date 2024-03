Tikehau Capital nomme 2 responsables à la tête de l’activité Private Wealth Solutions

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé la nomination de Margaux Buridant et de Célia Hamoum en tant que co-responsables de l’activité Private Wealth Solutions, l'entité spécialisée du groupe dédiée aux family offices et aux particuliers fortunés.

Margaux Buridant a rejoint Tikehau Capital le 22 février 2024 et sera basée à New York. Forte de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Elle apporte son expérience dans le conseil de haut niveau en investissement et en gestion de portefeuille pour les clients fortunés. Avant de rejoindre Tikehau Capital, Margaux Buridant a travaillé chez Bank of the West (BNP Paribas, et plus récemment BMO) à New-York en tant que senior international wealth strategist et wealth management regional manager.

Dans son rôle, elle développera et structurera Private Wealth Solutions (PWS), en supervisant l'équipe existante, afin de développer l'activité de Tikehau Capital à l'échelle internationale auprès des entrepreneurs, des particuliers fortunés, des family offices et les banques privées nord-américaines.

Basée à Paris, Celia Hamoum a rejoint Tikehau Capital en 2015 et a passé six années au sein de l'équipe commerciale en tant qu'interlocutrice dédiée aux CGP, banques et gestionnaires d'actifs. En 2021, elle rejoint l'équipe Private Wealth Solutions dédiée à la clientèle privée et aux family offices en France, en Belgique et au Luxembourg.