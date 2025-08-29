Tikehau Capital : nominations clés au sein de son équipe Conformité

(AOF) - Tikehau Capital annonce des changements au sein de son équipe Conformité avec la nomination d’Alexandre Baladès en tant que responsable de la conformité de Tikehau Investment Management, et d’Andrew Craven en tant que chief compliance officer pour la région Amériques.

Alexandre Baladès est un professionnel expérimenté de la conformité et du contrôle interne. Il occupe le poste de responsable de la conformité et du contrôle interne chez Groupe Sofidy (Tikehau Capital) depuis 2018. Auparavant, il a passé près de huit ans chez Foncia, où il a mis en place la fonction conformité du groupe et dirigé des missions d'audit interne. Il a débuté sa carrière en 2004 chez PwC, réalisant des audits externes pour des sociétés cotées. Basé à Paris, il succède à Anne Maillé.

Andrew Craven rejoint Tikehau Capital en tant que chief compliance officer pour la région Amériques. Il sera basé à New York. Il possède une vaste expérience en matière de direction de la conformité, ayant occupé des postes seniors chez Man Group plc, Eton Park Capital Management et Dresdner Kleinwort Wasserstein.