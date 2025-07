Tikehau Capital : levée de fonds dédiée à sa société en portefeuille Egis

(AOF) - Tikehau Capital annonce une levée de fonds dédiée à sa société en portefeuille Egis. Cette opération marque le lancement du premier fonds de continuation de Tikehau Capital dédié à Egis, d'une taille supérieure à 1 milliard d'euros. Ce fonds a pour objectif de soutenir la trajectoire de croissance d’Egis et d’accélérer son développement à l’échelle mondiale, notamment à travers des acquisitions stratégiques.

Egis est un leader mondial de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie, de la construction et des services de mobilité. L'entreprise conçoit, développe et exploite des infrastructures et des bâtiments intelligents, répondant aux défis du changement climatique tout en favorisant un développement plus durable et résilient.

Tikehau Capital a initialement acquis une position de contrôle dans Egis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en janvier 2022, via le premier millésime de sa stratégie de capital-investissement dédiée à la décarbonisation.

Egis a dépassé avec plusieurs années d'avance ses objectifs de croissance fixés en 2022 : depuis cette date, l'entreprise a dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires, atteignant plus de 2,2 milliards d'euros en 2024, et plus que doublé son EBITDA.

La levée de fonds réalisée par le fonds de continuation géré par Tikehau Capital vise à soutenir cette dynamique et à accompagner la prochaine phase de croissance d'Egis, dont l'objectif est de doubler de taille d'ici 2028 et de consolider sa position de leader mondial dans la décarbonation des transports, des villes et de l'énergie.

