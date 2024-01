Tikehau Capital : "le chemin d’un retour de l’inflation à 2% reste long"

(AOF) - "Les annonces et le communiqué de la BCE n’ont pas réservé de réelles surprises. Durant la conférence de presse, Madame Lagarde, semblait toutefois moins alarmiste dans sa façon de décrire l’évolution de l’inflation et du marché de l’emploi, et plus conciliante sur les perspectives de baisses de taux, note Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital suite à la décision de la BCE de maintenir ses taux inchangés.

Les options restent ouvertes et la BCE explique qu'elle continuera de fonder sa politique monétaire sur les données macroéconomiques de l'instant. Selon lui, "Christine Lagarde est apparue satisfaite de la trajectoire actuelle de plusieurs indicateurs, en particulier sur le front de l'emploi et des salaires (réduction de volume d'offres d'emploi), des progrès sur l'inflation sous-jacente, ainsi que des anticipations des niveaux d'inflation futurs de la part des marchés et des consommateurs".

La BCE reste vigilante, considère les conversations autour des baisses des taux prématurées, et agira en fonction des évolutions macroéconomiques. Ce léger virage dans le discours restera le point marquant de la réunion du jour.

"Dans le contexte de tensions géopolitiques, avec un marché de l'emploi encore robuste et un cycle de désinflation qui marque le pas et qui pourrait être mis à mal par la détente récente des conditions financières, le chemin d'un retour de l'inflation à 2% reste long et semé d'embûches…, conclut Raphaël Thuin.