Tikehau Capital lance une offre de rachat d'obligations

L'offre de rachat débutera le 28 mars 2025 et se terminera le 4 avril 2025 à 16 heures (CEST). Les résultats de devraient être annoncés le 7 avril 2025.

" L'objectif de l'offre de rachat est de permettre à la société de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités " précise Tikehau Capital. L'offre de rachat permet aux porteurs d'obligations existantes de vendre leurs participations actuelles dans les obligations existantes et, s'ils le souhaitent, de souscrire aux nouvelles obligations.

L'offre est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation égal au montant principal total des nouvelles obligations diminué de 300 millions d'euros, que la société peut augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à la fixation des conditions financières et la signature de l'émission des nouvelles obligations.

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé le lancement d'une offre de rachat sur sa souche d'obligations existantes de 500 millions d’euros portant intérêt au taux de 2,25% par an émises le 14 octobre 2019 et venant à maturité le 14 octobre 2026. Parallèlement, Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs annonce son intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées en euros, sous réserve des conditions de marché.

