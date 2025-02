Tikehau Capital lance un nouveau fonds à échéance axé sur le high yield européen

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé le lancement de Tikehau 2031, une nouvelle stratégie d’investissement datée à échéance 2031. Ce fonds prévoit d’investir au moins 70% de son actif net dans le crédit high-yield, principalement à travers des obligations d’entreprises émises par des entités situées sur le continent européen (minimum 50%), y compris la Suisse et le Royaume-Uni. Le fonds se réserve également la possibilité de se diversifier sur les obligations financières seniors et subordonnées.

" Conformément à la maturité fixe cible du portefeuille fixée au 31 décembre 2031, la stratégie d'investissement devrait initialement suivre une stratégie haut rendement à duration longue, avant de basculer au cours des deux dernières années vers une stratégie à dominante haut rendement à duration courte ", précise le gestion d'actifs alternatifs.

Dans le cadre cette transition, Tikehau Capital prévoit d'ajuster le portefeuille dès 2029, en cédant les obligations dont la maturité ou les perspectives de remboursement anticipé ne seraient pas en adéquation avec l'échéance cible du fonds.

Jusqu'à la date de maturité de Tikehau 2031 et au cours de chacune de ces deux phases exposées, la stratégie ne se limitera pas à du portage d'obligations. " L'équipe de gestion pourra ainsi procéder à des arbitrages, en cas de nouvelles opportunités de marché, pour refléter ses plus fortes convictions s'agissant de duration courte ou longue, ou en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille ", précise Tikehau Capital.

"Le haut rendement est par nature exposé à un risque de refinancement car ces obligations sont très souvent remboursées par anticipation par les émetteurs. Nous avons donc choisi une approche de gestion active et discrétionnaire, en nous concentrant davantage sur les dates de rappel anticipées plutôt que la maturité faciale des obligations. Cela nous permet d'optimiser le rendement potentiel à long terme et de maximiser le couple rendement/risque. " souligne Laurent Calvet, Directeur de la gestion obligataire et gérant principal de Tikehau 2031.