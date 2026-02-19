Tikehau Capital-La collecte nette atteint €8 mds en 2025, un record

(Actualisé avec éléments de la revue stratégique, dividende)

Tikehau Capital TKOO.PA a annoncé jeudi une collecte nette record de huit milliards d'euros pour 2025, tirée principalement par les investisseurs internationaux.

Ainsi, environ 80% de la collecte nette est provenue d'investisseurs internationaux en 2025, contre 66% en 2024, a dit le groupe, recensant trois engagements significatifs de nouveaux clients basés au Japon, en Allemagne et aux États-Unis.

En octobre dernier, le groupe de gestion d'actifs avait dit anticiper pour 2025 un niveau de collecte d'au moins 7,2 milliards d'euros.

A la fin décembre, les encours atteignaient 52,8 milliards d'euros.

A l'occasion de la publication des résultats annuels, Tikehau a dévoilé une revue stratégique qui fixe pour objectif une collecte nette cumulée excédant 34 milliards d'euros sur la période 2026-2029, soit une progression de 22% par rapport aux 28 milliards collectés entre 2022 et 2025.

Le groupe s'engage également à reverser plus de 80% du résultat opérationnel de son activité de gestion d'actifs à ses actionnaires.

Au titre de l'exercice 2025, Tikehau Capital a proposé un dividende de 0,80 euro par action, stable par rapport à 2024.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)