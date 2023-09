Tikehau Capital investit dans Anthesis

(AOF) - Tikehau Capital annonce un investissement dans Anthesis, spécialiste mondial de la durabilité et des solutions dont le siège est à Londres, pour le compte de ses fonds sous gestion. Cet investissement minoritaire est réalisé aux côtés de la société d'investissement Carlyle et des actionnaires salariés d'Anthesis et de Palatine. L'investissement de Tikehau Capital est réalisé dans le cadre de la stratégie de décarbonation du capital-investissement du Groupe, marquant son treizième investissement à ce jour.

Grâce à ce partenariat, Tikehau Capital s'efforcera de tirer parti de sa vaste expérience en matière de décarbonation et d'impact ainsi que de sa forte présence en Europe pour aider Anthesis à consolider sa position de leader sur le marché des solutions de développement durable.