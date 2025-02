Tikehau Capital: investissement renforcé dans Eclairion information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé mardi avoir investi 160 millions d'euros au sein d'Eclairion, un spécialiste français de l'hébergement de supercalculateurs.



La société de gestion d'actifs alternatifs indique avoir débloqué une nouvelle enveloppe de 50 millions d'euros destinée à accélérer l'expansion de l'entreprise ,dans laquelle elle avait déjà investi 110 millions d'euros en novembre 2023 afin de financer le développement d'un centre de données dédié au calcul haute performance (HPC) au sud de Paris.



Eclairion, qui propose l'hébergement en colocation de calculateurs haute densité au sein de modules, accueille actuellement le premier 'cluster' d'IA de la licorne française Mistral AI.



Ce site, l'un des plus grands d'Europe dédiés au calcul intensif, dispose d'une puissance initiale de 60 MW dédiée non seulement à l'IA, mais aussi au calcul scientifique.



'Avec cet investissement, Tikehau Capital réaffirme sa conviction que l'Europe a un rôle clé à jouer dans l'essor du calcul haute performance', explique la société de gestion dans un communiqué.





