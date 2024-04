Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tikehau Capital: hausse de 13% des encours au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a fait état mercredi d'une hausse de 13% en rythme annuel de ses encours sous gestion au premier trimestre.



A fin mars, ses actifs sous gestion s'élevaient à 44,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 3% par rapport au 31 décembre 2023.



Tikehau dit avoir réalisé une collecte nette record pour un premier trimestre, avec 1,5 milliard d'euros levés, soit une croissance de 23% comparé au premier trimestre 2023.



Ce chiffre porte sa collecte nette à 6,8 milliards d'euros sur les douze derniers mois.



Le groupe est confiant dans sa trajectoire de croissance et confirme être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à horizon 2026, à commencer par sa prévision de plus de 65 milliards d'euros d'encours pour son activité de gestion d'actifs.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam maintenaient malgré tout leur opinion 'neutre' et leur objectif de cours de 24 euros sur le titre, jugeant ces objectifs 'bien trop ambitieux'.



'Tikehau Capital va très certainement tirer parti de la reprise attendue des investissements alternatifs au cours du second semestre', souligne la banque d'investissement belge.



'Néanmoins, en termes de valorisation, nous pensons que Sofina, Brederode et Eurazeo sont mieux placés pour profiter de ce redressement', estime Degroof Petercam.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Tikehau se repliait de 0,7% à la mi-journée suite à cette publication.





