Tikehau Capital : forte augmentation de la collecte au premier trimestre

(AOF) - Tikehau Capital revendique une collecte nette record pour un premier trimestre : 1,5 milliard d’euros. Elle affiche une croissance de 23% sur un an. La collecte nette sur les douze derniers mois a atteint 6,8 milliards d’euros. Les encours de l’activité de gestion d’actifs ont progressé de 13% sur un an à 44,1 milliards d’euros à fin mars. Ils sont en hausse de 3% sur le trimestre. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, qui entame sa troisième décennie d’existence, souligne que ses encours affichent un taux de croissance annuel moyen de 25% depuis 2016.

"La fin de l'ère de l'argent bon marché s'aligne parfaitement avec notre positionnement stratégique sur les marchés privés, nous permettant de tirer parti de notre expertise et de notre adaptabilité pour prospérer dans cet environnement", ont déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital.

Tikehau Capital est confiant dans sa trajectoire de croissance

Les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 0,9 milliard d'euros au premier trimestre, portés principalement par les stratégies de "rendement" du groupe. Les fonds de dette privée ont représenté 61% du total des déploiements au premier trimestre, "portés par la plateforme de CLO du Groupe en Europe et aux États-Unis, ainsi que les stratégies de Direct Lending".

Pour l'avenir, le groupe souligne qu'il "bénéficie d'un solide pipeline d'opportunités d'investissement à travers ses classes d'actifs".

Sur les trois premiers mois de 2024, les désinvestissements au sein des fonds fermés ont atteint 0,3 milliard d'euros, portant le niveau des désinvestissements à 2,3 milliards d'euros sur l'année écoulée. Les stratégies de dette privée ont représenté 56% du total des désinvestissements, suivies par les stratégies d'actifs réels pour 31% et le private equity pour 13%.

A la fin du premier trimestre, le groupe disposait d'un niveau de dry powder de 6,7 milliards d'euros (contre 6,9 milliards d'euros à la fin du quatrième trimestre 2023), permettant aux fonds gérés par le groupe de saisir des opportunités d'investissement attractives.

Enfin, le groupe a confirmé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à horizon 2026. Tikehau Capital se dit "convaincu de sa capacité à se démarquer avec succès dans un environnement en profonde et rapide évolution". Il confirme ses objectifs d'atteindre, à horizon 2026, plus de 65 milliards d'euros d'encours pour son activité de gestion d'actifs et plus de 250 millions de fee-related earnings, et de porter son rendement des fonds propres au niveau "mid-teens", grâce à un résultat net (part du groupe) porté à environ 500 millions d'euros.