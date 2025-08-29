Tikehau Capital: deux nominations 'clés' au sein de l'équipe de conformité
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 10:52
Jusqu'ici responsable de la conformité et du contrôle interne au sein de la SCPI Sofidy, une filiale de Tikehau, Alexandre Baladès a été choisi en tant responsable de la conformité chez Tikehau Investment Management.
Basé à Paris, il succède à Anne Maillé qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.
Basé à New York, Andrew Craven - un ancien cadre de chez Man Group et Dresdner Kleinwort Wasserstein - va rejoindre Tikehau Capital en tant que directeur de la conformité ('chief compliance director') pour la région Amériques.
Dans un communiqué, Tikehau dit vouloir rester 'concentré' sur le maintien de standards de conformité rigoureux afin notamment d'accompagner sa croissance à l'international.
'Leur expertise sera déterminante pour mettre en oeuvre notre dispositif de conformité, et garantir que nous répondons pleinement aux attentes de nos clients, partenaires et régulateurs', a commenté Geoffroy Renard, le secrétaire général de Tikehau Capital.
Valeurs associées
|19,420 EUR
|Euronext Paris
|-0,72%
A lire aussi
-
Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »
A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Yann Leriche, directeur général de Getlink . Parmi les sujets abordés : les effets du Brexit et des tensions commerciales sur le trafic transmanche, ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Plastivaloire s'envole de 24% après un relèvement de ses objectifs annuels, le fabricant de pièces plastiques complexes anticipant désormais une marge d'EBITDA supérieure à 8%, et non plus 'autour de 8%' comme estimé auparavant. Prenant en compte ... Lire la suite
-
Aux Antilles comme dans l'ensemble des Caraïbes, la mobilisation s'accentue, notamment en justice, pour tenter d'entraver les arrivées massives de sargasses, des algues brunes toxiques, et pousser les élus à trouver des solutions. Depuis 2011, des algues brunes ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC : * MARVELL ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer