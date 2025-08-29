Tikehau Capital: deux nominations 'clés' au sein de l'équipe de conformité information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 10:52









(Zonebourse.com) - Tikehau Capital a annoncé vendredi deux nominations au sein de son équipe de conformité, une initiative que le groupe de gestion d'actifs alternatifs considère comme une étape 'clé' alors qu'il poursuit son expansion internationale.



Jusqu'ici responsable de la conformité et du contrôle interne au sein de la SCPI Sofidy, une filiale de Tikehau, Alexandre Baladès a été choisi en tant responsable de la conformité chez Tikehau Investment Management.



Basé à Paris, il succède à Anne Maillé qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.



Basé à New York, Andrew Craven - un ancien cadre de chez Man Group et Dresdner Kleinwort Wasserstein - va rejoindre Tikehau Capital en tant que directeur de la conformité ('chief compliance director') pour la région Amériques.



Dans un communiqué, Tikehau dit vouloir rester 'concentré' sur le maintien de standards de conformité rigoureux afin notamment d'accompagner sa croissance à l'international.



'Leur expertise sera déterminante pour mettre en oeuvre notre dispositif de conformité, et garantir que nous répondons pleinement aux attentes de nos clients, partenaires et régulateurs', a commenté Geoffroy Renard, le secrétaire général de Tikehau Capital.





