Tikehau Capital dépasse 40 milliards d'euros d’encours

Le résultat net, part du groupe, s'est élevé à 72 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 277,3 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque.

Les revenus de l'activité de gestion d'actifs se sont élevés à 160 millions d'euros au premier semestre 2023, en progression de 11%. Les encours générant des commissions se sont élevés à 33 milliards d'euros, soit une hausse de 9%.Les Fee-Related Earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont atteint 49 millions d'euros, en hausse de 20%. La marge de FRE a atteint 31,3% au premier semestre 2023, par rapport à 29,2% il y a un an.

