Tikehau Capital annonce une levée de fonds de 1,2 milliard d'euros

"Depuis son lancement et à aujourd'hui, les performances du fonds, tant brutes que nettes, dépassent les objectifs, grâce à un portefeuille diversifié et résilient, offrant une forte protection contre les baisses de marché", indique un communiqué.

À ce jour, le fonds a investi dans 13 entreprises, déployant 55 % de son capital à travers des investissements réalisés, et a déjà réalisé une première sortie.

Lancé en 2023, TSO III dispose d'un mandat d'investissement flexible, fournissant des solutions de capital d'entreprise et de capital adossé à des actifs sur les marchés du crédit primaires et secondaires en Europe.

(AOF) - Tikehau Capital, spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, annonce la levée de fonds de 1,2 milliard d’euros de la troisième génération de sa stratégie d’opportunités spéciales. Cette levée de fonds comprend celle de Tikehau Special Opportunities III (TSO III), le fonds flagship de la stratégie d’opportunités spéciales du groupe, qui réalise son closing final, ainsi que des mandats sur mesure et des véhicules de co-investissements dédiés.

