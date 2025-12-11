Tikehau Capital annonce porter sa facilité de crédit renouvelable à €1,15 md

Tikehau Capital SCA TKOO.PA :
* TIKEHAU CAPITAL PORTE SA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE À 1,15 MILLIARD D'EUROS ET PROLONGE SON ÉCHÉANCE JUSQU'EN 2030
* TIKEHAU CAPITAL A RENOUVELÉ ET AUGMENTÉ SA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE (RCF), PASSANT DE EUR 800 MLNS À EUR 1,15 MD D'EUROS
* LA FACILITÉ RENOUVELÉE REMPLACE LA PRÉCÉDENTE, QUI ARRIVAIT À ÉCHÉANCE EN 2028, ET A ÉTÉ CONCLUE POUR UNE DURÉE INITIALE DE CINQ ANS
* TIKEHAU CAPITAL ÉTEND L'HORIZON DE FINANCEMENT DU GROUPE JUSQU'EN 2030 AU MINIMUM, ET POTENTIELLEMENT JUSQU'EN 2032
