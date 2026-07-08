Tikehau Capital annonce le remboursement anticipé d'une ligne d'obligation

La société de gestion a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de l'intégralité de ses obligations à coupon de 2,25%, qui devaient initialement arriver à échéance le 14 octobre 2026.

Cette ligne obligataire, émise le 14 octobre 2019, est visée par l'exercice d'une option de remboursement par anticipation.

Modalités financières et calendrier de l'opération

Le groupe financier a précisé le calendrier ainsi que les conditions financières exactes de cette extinction de dette : l'opération de remboursement effectif est fixée au 7 août 2026, les titres en circulation seront rachetés à leur valeur nominale, soit 100 000 EUR par obligation. Enfin, à ce montant principal s'ajouteront les intérêts courus calculés depuis la dernière date de paiement du coupon (incluse) jusqu'à la veille du remboursement, soit le 6 août 2026 (exclue).