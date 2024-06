Tikehau Capital affiche une certaine prudence sur les actions

(AOF) - Tikehau Capital est prudent sur les actions compte tenu de valorisations relativement élevées et de perspectives de croissance des bénéfices jugées optimistes. " Le risque de ralentissement économique ne semble pas totalement intégré dans les prix ", prévient le gestionnaire d’actifs, qui a récemment présenté ses perspectives pour le second semestre. Pour autant, il distingue l’Europe au sein des Bourses mondiales.

Tikehau Capital fait remarquer que les actions européennes affichent une valorisation en ligne avec ses moyennes historiques et que tous les secteurs européens se traitent avec une décote par rapport aux Etats-Unis. Comme atouts supplémentaires, Tikehau Capital cite le sous-investissement des gérants sur cette zone géographique et un sentiment au plus bas. Le gestionnaire d'actifs apprécie enfin que l'Europe soit en avance dans le cycle de l'inflation et monétaire. Il s'attend à ce que 2025 et 2026 soient des années de reprises économiques.

Les actions européennes rejoignent en outre une des mégatendances, qu'il met en exergue : la souveraineté européenne. Ces " mégatendances devraient concentrer l'essentiel de la croissance dans un monde où celle-ci ralentit ", souligne Tikehau Capital. Parmi les autres thématiques lui semblant attractives, il cite au sein du secteur technologique, la croissance de la publicité en ligne, du cloud ou l'émergence de l'intelligence artificielle.