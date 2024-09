Tikehau Capital : acquisition d'actifs immobiliers de commerce auprès du groupe Casino

(AOF) - Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, annonce la finalisation de l'acquisition de 26 actifs immobiliers de commerce auprès du groupe Casino pour un montant supérieur à 200 millions d'euros. Cette opération fait suite à l'accord signé en juin 2024 pour l'acquisition d'un portefeuille de 30 actifs. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la dette d'IGC, filiale immobilière du Groupe Casino, propriétaire des actifs.

Les accords signés prévoient également la cession des actifs restants dans les semaines à venir, sous réserve des conditions suspensives habituelles.

Le portefeuille comprend des hypermarchés et supermarchés loués à des enseignes majeures telles que Intermarché, Carrefour et Auchan. Certaines propriétés disposent également d'un potentiel de développement et de promotion immobilière, renforçant ainsi l'attractivité et la valeur de l'investissement.

Tikehau Capital a confié la gestion de ces actifs immobiliers au Groupe Casino pour une période de cinq ans, assurant ainsi une continuité de gestion optimale.