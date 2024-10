Tikehau Capital : 1,4 milliard d'euros de collecte au troisième trimestre

(AOF) - Tikehau Capital annonce que ses actifs sous gestion ont atteint 47,1 milliards d’euros au 30 septembre, en hausse de 9,3% par rapport au 31 décembre 2023 et en progression de 12,4% sur 12 mois. Les encours de l’activité de gestion d’actifs ont, eux, augmenté de 12,8% sur un an à 46,7 milliards d’euros. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs a réalisé une collecte nette de 1,4 milliard d'euros au troisième trimestre et de 4,8 milliards d'euros au cours des 9 premiers mois de l’année.

"Au cours des 9 premiers mois de 2024, la collecte a principalement été portée par les stratégies de crédit ainsi qu'une accélération en private equity au cours du troisième trimestre", a précisé la société.

Sa plateforme de durabilité et d'impact comprenait 3,5 milliards d'euros d'encours spécifiquement alloués au climat et à la biodiversité au 30 septembre 2024, représentant une croissance de 39% sur un an. Tikehau Capital "est ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif de dépasser les 5 milliards d'euros d'encours gérés dédiés à ces stratégies d'ici 2025".

Les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 1,1 milliard d'euros au cours du troisième trimestre 2024 et 3,9 milliards d'euros au cours des 9 premiers mois de l'année. Les désinvestissements se sont élevés à 1,3 milliard d'euros, portés majoritairement par les stratégies de crédit.

Fort d'un pipeline solide de collecte nette et de transactions, Tikehau Capital juge être "bien positionné pour poursuivre sa croissance et anticipe une accélération de la collecte nette qui devrait progresser de plus de 10% au quatrième trimestre 2024". Il confirme ainsi anticiper une accélération de la génération de revenus et de résultat pour son activité de gestion d'actifs au second semestre 2024.