Tikehau : 3,4 milliards d’euros de collecte au premier semestre

(AOF) - Tikehau Capital a dévoilé une progression de 13% sur 12 mois des encours de l’activité de gestion d’actifs, qui s'élèvent à 45,6 milliards d’euros au 30 juin 2024. La collecte a atteint un niveau record s’élevant à 3,4 milliards d’euros. Elle a été "portée par des stratégies d’investissement complémentaires et diversifiées et une base de clients de plus en plus large, malgré un contexte de collecte complexe", a expliqué le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs. Environ 75% de la collecte nette provient de clients internationaux.

Tikehau Capital précise également que "ce niveau de collecte a principalement été porté par les stratégies de 'rendement' du groupe, caractérisées par des instruments à taux variables, qui offrent des rendements largement prévisibles et protégés contre l'inflation".

Les actifs générant des commissions ont augmenté de 12% à 37,2 milliards d'euros.

Les déploiements au sein des fonds fermés s'élèvent à 2,8 milliards d'euros et les désinvestissements ont atteint 0,9 milliard d'euros.

Le résultat net, part du groupe, a chuté de 20% au premier semestre à 57,5 millions d'euros. Les fee-related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont reculé de 5% à 46,3 millions d'euros. Les core fee-related earnings ont baissé de 1% à 55,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge stable à 36%.

Perspectives optimistes

Pour Tikehau Capital, "le pipeline solide de collecte pour les stratégies phares du groupe, associé à la poursuite d'une dynamique robuste pour l'activité de CLO et les capital markets strategies, devrait contribuer à accélérer la collecte nette, les revenus et la génération de core FRE du groupe au second semestre de l'année, avec une discipline maintenue sur les coûts".

Enfin, le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs a confirmé ses objectifs 2026 de plus de 65 milliards d'euros d'encours pour son activité de gestion d'actifs et de plus de 250 millions de fee-related earnings. Tikehau Capital prévoit aussi de porter son rendement des fonds propres au niveau "mid-teens", grâce à un résultat net (part du groupe) porté à environ 500 millions d'euros.