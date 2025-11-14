Tiger Global réduit de 63 % sa participation dans Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anirban Sen

Tiger Global Management, le fonds spéculatif fondé et dirigé par Chase Coleman, a réduit sa participation dans Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, au cours du troisième trimestre, selon une déclaration publiée vendredi.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, Tiger Global a réduit sa participation dans Meta de 62,6 % à 2,8 millions d'actions de la société, évaluant la participation à environ 2,1 milliards de dollars. L'entreprise a également dissous ses positions dans d'autres noms importants, notamment les fabricants de médicaments Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk

NOVOb.CO et l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O .

Tiger Global, qui est une émanation de la société du célèbre investisseur Julian Robertson et fait partie d'une cohorte de fonds de sélection d'actions connus sous le nom de Tiger Cubs, a pris de nouvelles positions dans le géant du streaming Netflix

NFLX.O et dans la société Klarna KLAR.N , qui achète maintenant et paie plus tard.

Tiger Global a terminé le premier semestre 2025 en hausse d'environ 4,5 %, à la traîne de la plupart de ses principaux fonds multi-stratégies.