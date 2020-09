Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany: Le projet avec LVMH validé par les autorités japonaises et mexicaines de la concurrence Reuters • 11/09/2020 à 13:54









BANGALORE, 11 septembre (Reuters) - Tiffany a déclaré vendredi avoir reçu le feu vert des autorités japonaises et mexicaines de la concurrence au projet d'acquisition par LVMH, qui semble par ailleurs condamné. La transaction n'a pas encore été validée par les autorités européennes et taiwanaises de la concurrence, ajoute le joaillier américain dans un document diffusé vendredi. Le géant français du luxe a renoncé au projet de rachat à 16 milliards de dollars du joaillier américain, et les deux entités sont désormais engagées dans une bataille judiciaire. et (Aishwarya Venugopal version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.04% TIFFANY & CO NYSE -0.24%