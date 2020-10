Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany et LVMH proches d'un accord sur la diminution du prix, rapporte le WSJ Reuters • 28/10/2020 à 17:13









TIFFANY ET LVMH PROCHES D'UN ACCORD SUR LA DIMINUTION DU PRIX, RAPPORT LE WSJ (Reuters) - Tiffany et LVMH sont proches d'un accord sur la diminution du prix que payerait le géant français du luxe pour mettre la main sur le joaillier américain et le ramener à 131,50 dollars par action, rapporte mercredi le Wall Street Journal. LVMH et Tiffany sont en conflit depuis que le groupe dirigé par Bernard Arnault a annoncé début septembre qu'il ne pouvait pas "en l'état" mener à bien son projet de rachat, reprochant à l'américain des erreurs de gestion et des performances commerciales insuffisantes. Chacun d'eux a engagé une procédure judiciaire contre l'autre. Un procès sur le litige opposant les deux sociétés est prévu pendant quatre jours à compter du 5 janvier prochain devant un tribunal du Delaware. Si elle venait à se concrétiser, cette acquisition permettrait à LVMH d'étoffer sa division la moins importante, les montres et joaillerie, au sein de laquelle figurent déjà les marques Bulgari et Tag Heuer, de se développer dans l'un des domaines les plus dynamiques du secteur du luxe et de renforcer sa présence aux Etats-Unis. (Rédaction de Paris)

